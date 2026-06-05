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Panchina Milan, Pochettino prova a prendere il largo: il patto segreto con Ibrahimovic

Mauricio Pochettino e Zlatan Ibrahimovic
Il nome di Mauricio Pochettino prende quota: Zlatan Ibrahimovic a un piano per portarlo sulla panchina del Milan. Gli ultimi aggiornamenti da Matteo Moretto
Redazione PM

Dopo il terremoto che ha scosso casa Milan al termine della stagione, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli sono chiamati a ricomporre l'organigramma societario che al momento non esiste più. In particolare, il club è alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo, in grado di sostituire Massimiliano Allegri e Igli Tare, sollevati dall'incarico dopo la sconfitta contro il Cagliari che è costata al Diavolo la mancata qualificazione in Champions League. Tra i nomi in cima alla lista per la panchina c'è anche quello di Mauricio Pochettino, tecnico argentino classe 1972, attualmente CT degli Stati Uniti.

Milan, Moretto su Pochettino

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A confermare l'interesse del Milan per Pochettino, ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto. Di seguito, un estratto delle sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

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"Mauricio Pochettino rimane un candidato in forte ascesa per la panchina. La dirigenza lo ha contattato più volte e il suo nome è strettamente legato alla figura del direttore sportivo Ramon Planes. Non si può ancora escludere del tutto Ralf Rangnick, ma il Milan pretende risposte chiare a fronte di un futuro che resta incerto. La Federazione austriaca sta spingendo per il rinnovo del tecnico tedesco, il quale valuta la proposta non solo per il progetto sportivo ma anche per ragioni personali e di vita. Nel frattempo, Pochettino continua a mandare segnali chiari sulla sua volontà di tornare alla guida di un grande club. Sullo sfondo resta viva anche la pista che porta a Oliver Glasner, dopo che le parti hanno già avuto un incontro faccia a faccia".

I dissidi tra Ibrahimovic e Rangnick

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Il principale nodo della trattativa per portare Ralf Rangnick al Milan è legata alla differenza di vedute con il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Tra i due scorrono vecchie ruggini e lo svedese non vorrebbe puntare su un accentratore di potere come il manager tedesco. L'attuale CT dell'Austria, infatti, ha fatto delle richieste chiare alla società:

  • Pieni poteri sul mercato: Rangnick vuole gestire in prima persona il calciomercato

  • Centralità del settore giovanile: potere decisionale sul settore giovanile, con un ridimensionamento del ruolo di Jovan Kirovski che farebbe storcere il naso a Ibra

  • Scelta dell'allenatore: il nuovo tecnico dovrà essere scelto da Rangnick in persona

    • Milan, il piano di Ibrahimovic per portare Pochettino

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    Per evitare l'ipotesi Rangnick, Ibrahimovic sta spingendo sull'accoppiata Pochettino-Planes. Come confermato da Moretto, il tecnico argentino gradirebbe un incarico al Milan, ma prima dovrà portare a termine il Mondiale casalingo con gli Stati Uniti. Ramon Planes, invece, è un direttore sportivo spagnolo che ha lavorato all'espanyol e all'Al-Ittihad. Il suo profilo piace molto allo svedese e un suo eventuale approdo in rossonero porterebbe a Milano anche Mauricio Pochettino.

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