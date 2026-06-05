Dopo il terremoto che ha scosso casa Milan al termine della stagione, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli sono chiamati a ricomporre l'organigramma societario che al momento non esiste più. In particolare, il club è alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo, in grado di sostituire Massimiliano Allegri e Igli Tare, sollevati dall'incarico dopo la sconfitta contro il Cagliari che è costata al Diavolo la mancata qualificazione in Champions League. Tra i nomi in cima alla lista per la panchina c'è anche quello di Mauricio Pochettino, tecnico argentino classe 1972, attualmente CT degli Stati Uniti.