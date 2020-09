Milan, Pioli suona la carica in vista della partita contro lo Shamrock

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi il Corriere dello Sport, ha riportato le parole che mister Stefano Pioli ha pronunciato ieri nel corso della conferenza pre Shamrock Rovers.

L’allenatore del Milan ha suonato la carica in vista del match di questa sera. Dopo ben 21 mesi, i rossoneri tornano a giocare in Europa. L’ultima apparizione fu la disfatta in terra greca contro l’Olympiakos con Gennaro Gattuso in panchina. Pioli ha sottolineato che la partita contro gli irlandesi non è da sottovalutare, e che il Milan deve ritrovare l’Europa come habitat naturale. Step by step, prima l’Europa League e poi la Champions League. Inoltre, il tecnico si è detto soddisfatto del mercato fin qui svolto dai suoi dirigenti.

