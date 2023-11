Milan, Pioli a rischio: Furlani e Cardinale a Milanello. Thiaw, ecco come sta

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 29 novembre 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità importanti, soprattutto dopo la partita di ieri sera in Champions League contro il Borussia Dortmund. Per il Diavolo di Stefano Pioli un'altra sconfitta e ora ci si chiede quale futuro toccherà all'allenatore. Thiaw infortunato, arrivato l'esito degli esami. Vediamo insieme, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.