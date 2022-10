Milan, con Pioli non muori mai: tutte le rimonte sotto la sua gestione | News

Il Milan di Pioli vince contro l'Empoli dopo una clamorosa rimonta: non è la prima volta che i rossoneri vincono (o pareggiano) così

Quella di ieri sera è stata una serata per tifosi dal cuore forte. Il Milan che vince negli ultimi minuti finali del match dà sempre quel sapore diverso rispetto ad una vittoria 'normale'. I ragazzi di Stefano Pioli hanno ribaltato il pareggio dell'Empoli segnando due gol in pieno recupero, ma è già capitato diverse volte che il Diavolo, da quando siede l'allenatore parmigiano sulla panchina rossonera, è stato protagonista di rimonte e ribaltoni clamorosi. Sono ben 17 le rimonte del Milan, nei minuti finali delle partite, in campionato da quando Pioli ne è l'allenatore: vediamole tutte!