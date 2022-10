Milan, Pioli: “Il rinnovo significa che siamo solo all’inizio”

Pioli ha rinnovato con il Milan e ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la firma. Ecco tutte le sue parole, di gioia, a riguardo.

Stefano Bressi

È arrivata la firma di Stefano Pioli con il Milan per il rinnovo, che è fino al 2025. Ai microfoni di Milan TV, l'allenatore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco tutte le sue parole: “Emozione sicuramente, era una cosa che desideravo fortemente. Ringrazio la proprietà per averlo fatto in anticipo rispetto a determinate tempistiche: era quello che desideravo. Mi dà ancora più forza, entusiasmo e voglia di fare al meglio il mio lavoro in un top club con giocatori fantastici, un’area dirigenziale con cui mi conosco sempre di più e ci rapportiamo sempre meglio e con una tifoseria che è fantastica”.

Che Pioli vede rispetto al 2019: "Siamo cresciuti insieme tutti. Tutto quello che abbiamo costruito l'abbiamo fatto insieme. Ognuno con le proprie competenze e responsabilità ha messo a servizio del gruppo il proprio potenziale. Così siamo cresciuti. Dobbiamo crescere ancora perché abbiamo grandi ambizioni e motivazioni. Sappiamo di indossare colori che sono la storia del calcio mondiale".

Se nelle firme c'è più lo Scudetto o il progetto: "Tutto, sicuramente lo Scudetto è stata una tappa importantissima per la nostra crescita, vincere qualcosa di importante. Ma questo rinnovo significa che il progetto non dico sia appena cominciato, ma è in divenire. Dobbiamo stare ad alti livelli. Pensiamo che la strada intrapresa sia quella giusta, puntando su ragazzi di qualità e con senso di appartenenza".

Sui giocatori felici: "Per scaramanzia non ho detto niente, ma li informerò domani. Penso di sì perché abbiamo raggiunto tutto insieme con entusiasmo e passione".

Sul guardare sempre avanti: "Deve essere così. Si lavora bene sul presente per costruire il futuro. L'esperienza vissuta ci ha dato tanto. Positiva e negativa. Guardare indietro serve, ma non a crescere. Dobbiamo pensare a oggi per far meglio domani. Sempre guardare avanti".

Su Van Basten: "Tanti auguri a un campione di eleganza, di tutto".

Se la mamma è contenta: "Penso di sì".