Milan, Pioli dopo il rinnovo: “Sono felice, questa squadra mi è entrata dentro”

Un rinnovo tanto atteso quello di Stefano Pioli con il Milan e finalmente arrivato, fino al 2025. Il tecnico rossonero continuerà a sedere sulla panchina milanista. Un matrimonio bellissimo e che funziona perfettamente. Non c'erano motivi per fermarsi e infatti la firma è stata addirittura più lunga di quanto ci si aspettasse. Pioli sarà ancora On Fire fino al 2025. Poco dopo la firma, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Milan, eccole raccolte in tempo reale. Van Basten: il Milan, la Madonna e ... cosa ci siamo persi?