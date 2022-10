Marco Van Basten: il Milan, la Madonna e … cosa ci siamo persi?

Marco Van Basten compie 58 anni. L'età non cancellerà mai l'immensità del suo talento, precocemente fermato da una maledetta caviglia

Matteo Ronchetti

Marco Van Basten compie oggi 58 anni e ci dà l'assist per un ripasso di storia del calcio. Per chi non lo conoscesse: ha segnato in carriera 314 gol, di cui 124 - in 6 stagioni e 201 partite - con la maglia del Milan. In rossonero ha vinto tutto, tra cui 4 scudetti, 3 Coppe dei Campioni/Champions League e altrettanti Palloni d'Oro.

È stato il primo calciatore a segnare 4 gol in una sola partita di UEFA Champions League, oltreché l'unico (insieme a Silvio Piola) ad avere siglato almeno un gol a ogni squadra di Serie A da lui affrontata. Ha vinto un Europeo con l'Olanda, segnando - al volo, di destro, da posizione impossibile - una delle reti più belle viste su un rettangolo verde. Un manifesto di classe, bellezza e precisione. Tutte caratteristiche che Van Basten ha incarnato da giocatore.

Cosa ci siamo persi? — E' stato capocannoniere in Eredivisie, in Serie A, ai campionati europei e in Coppa dei Campioni. Icona all'Ajax, idolo e fuoriclasse al Milan, dove nel dicembre del 1999, durante i festeggiamenti per il centenario del club, è stato eletto "attaccante milanista del secolo". Il tutto, praticamente, su un piede solo, perchè quella maledetta caviglia destra lo ha tormentato da subito: da quando era un ragazzo fino all'ultimo, costringendolo a ritirarsi a soli 28 anni, anche anche se ufficialmente l'annuncio del suo ritiro fu dato nel 1995, quando ne aveva 30. E allora viene da chiedersi: cosa ci siamo persi? Tantissimo. Risposta scontata, ma unanime.

Maradona e...la Madonna — Secondo Diego Armando Maradona, Van Basten è stato "una macchina da gol che si è rotta proprio sul più bello, quando era sul punto di diventare il migliore di tutti. Lo è stato ugualmente - ha spiegato l'argentino -, ma non è arrivato a essere il numero uno".

Di diverso avviso Adriano Galliani, che - ha spiegato - lo venera come la Madonna e non l'ha mai visto inferiore al Pibe de Oro. "Avrebbe potuto vincere altri Palloni d'Oro, rivaleggiando con Messi e Cristiano Ronaldo in quanto a trofei totali", ha abbozzato Galliani di recente. Siete d'accordo? Noi sì ...