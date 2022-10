Milan, insieme a Pioli parlerà Giroud in conferenza stampa | PM News

Mancano appena due giorni per vedere il Milan impegnato in Champions League. I rossoneri, infatti, saranno ospiti del Chelsea allo 'Stamford Bridge' per quella che sarà la gara valida per la 3^ giornata del Girone E della competizione europea. Il Diavolo, nonostante le numerose assenze, vorrà ottenere il terzo risultato utile consecutivo, mentre i 'blues' sono ancora a caccia della prima vittoria in Europa.