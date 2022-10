Milan: Leao devastante, ma col problema rinnovo. Offerte in arrivo a gennaio?

Rafael Leao è l'uomo in più del Milan. Resta il problema rinnovo: offerte in arrivo a gennaio? Servono almeno 100 milioni

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' ha ancora davanti agli occhi la super prestazione di Rafael Leao contro l'Empoli. Il portoghese ha chiuso la partita con il suo marchio di fabbrica: la velocità a campo aperto. Rafa è imprendibile, decisivo e si sta confermando dopo l'exploit dello scorso anno. E che conferma! I numeri parlano per lui: 4 gol e 4 assist come Leo Messi e Neymar in Europa. Di certo non gli ultimi arrivati.

Il noto quotidiano, poi, sposta l'attenzione sulla questione tanto discussa del rinnovo di contratto. Il futuro resta incerto per uno dei calciatori più corteggiati d'Europa. Nel corso del calciomercato estivo sono arrivate tante offerte informali, con la probabilità che a gennaio possano diventare concrete. Il Chelsea è davanti a tutti e, in occasione della sfida di Champions di mercoledì', avrà l'occasione di ammirarlo da vicino. Paolo Maldini è stato chiaro: nessuno è incedibile, ma per meno di 100 milioni di euro Leao non andrà da nessuna parte.

Il Milan proverà a forzare la mano, mettendo sul tavolo una proposta da 6-7 milioni. Serve uno sforzo per un giocatore che sta diventando sempre più devastante e si sta avvicinando a standard altissimi. Ma soprattutto serve la volontà del portoghese di continuare la sua crescita con la maglia del Milan. Maldini, nel corso di un'intervista nei giorni scorsi, ha raccontato la confidenza del giocatore, sempre più consapevole di sposare il progetto rossonero. Dalle parole si passerà ai fatti? Appuntamento ai prossimi mesi per scoprirlo.