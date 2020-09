ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha riportato le parole che Stefano Pioli ha rilasciato nella giornata di ieri in conferenza stampa. Il tecnico si è soffermato in particolar modo sul suo modello di riferimento: il Bayern Monaco.

“Bayern Monaco? L’ho detto ai miei assistenti: è la squadra che gioca il miglior calcio nel nostro continente. E’ uno stile intenso e aggressivo – ha detto Pioli -. Stiamo andando in quella direzione anche noi“.

