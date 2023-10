Tanti auguri a mister Pioli: gli auguri del club rossonero sul sito

Il tecnico emiliano è stato in grado di instaurare fin da subito un rapporto di stima e fiducia reciproca con il popolo rossonero, a cui è fortemente legato. A due giorni dal ritorno del campionato dopo la sosta per le nazionali, il pensiero non può che dirigersi verso i prossimi obiettivi: l'augurio è quello di festeggiare ancora tanti successi con il Milan, a partire dalla sfida contro la Juventus in programma domenica. Da parte di tutta la famiglia rossonera, auguri Mister! Calciomercato Milan - Maignan sul taccuino di due top club >>>