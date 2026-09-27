L'ennesima prestazione convincente, questa volta con la maglia del Belgio, ha fatto di finire nuovamente sotto ai riflettori Diego Moreira. La crescita del calciatore continua a ritmi velocissimi e conferma un trend positivo che sta entusiasmando tutto l'ambiente Milan.

Milan, l'analisi di Pellegatti

"Moreira, che incredibile cambiamento da quel timido, volenteroso, ma impreciso giocatore che abbiamo visto debuttare un mese e mezzo fa a Torino contro la Juventus. Tentava i dribbling, si vedeva che la maglia del Milan gli pesava tanto. Poi intelligentemente Amorim l'ha messo un attimo da parte e poi l'ha ripresentato a Roma. Ha giocato a destra e allora tutti noi a dire: 'Ma guarda che gioca meglio a sinistra'. Convinzione suffragata dai tre gol poi realizzati contro Lazio e Lecce".

Dall'esordio stagionale contro lail cammino del giocatore belga è stato un continuo crescere, sia per quanto riguarda la personalità che la qualità tecnica. Un'evoluzione sottolineata anche dal giornalistache, intervenuto sul suo canale YouTube, ha voluto analizzare il cambiamento dell'esterno rossonero soffermandosi sulla gestione tattica operata da Amorim.

I frutti del lavoro tattico si vedono molto chiaramente nei numeri collezionati: le ultime apparizioni infatti lo hanno visto decisivo con ben 3 gol tra la Lazio e la vittoria contro il Lecce. Inizialmente utilizzato a destra, il passaggio sulla corsia mancina ne ha esaltato la progressione e la capacità di puntare l'uomo, trasformandolo in una vera e propria arma.