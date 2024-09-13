La situazione in casa Milan è tutt'altro che serena, con numerosi problemi in corso, risultati deludenti e diverse difficoltà interne. Nonostante la stagione sia appena iniziata, si vocifera già di un possibile allontanamento di Paulo Fonseca dalla panchina rossonera. La partenza è la peggiore in campionato degli ultimi 40 anni, con zero vittorie e solo due punti in tre partite, oltre a alcune decisioni discutibili che non sono state ben accolte dall'ambiente milan ista.

L'opinione di Pedullà

Sul suo canale YouTube,ha evidenziato i problemi del Milan: "non si fa vedere. È in vacanza, il che è comprensibile, ma se è in vacanza non può essere il punto di riferimento principale del Milan. Fonseca si trova da solo e sembra fare poco per sostenere il club. Ho anche criticato Pioli, ma la fase difensiva, che prima era incerta, sta ora peggiorando ulteriormente.. Alcuni sostengono che il Milan dovrebbe mantenerlo fino alla fine del girone d'andata, ma vi ricordo che Giampaolo è stato esonerato in poche settimane.Queste circostanze alla fine avranno un peso, a meno che non ci sia stato un chiarimento che porti a un’unità di intenti, cosa che al momento non vedo". Fonseca dovrà quindi dare risposte rapide, altrimenti potrebbero esserci spiacevoli conseguenze.