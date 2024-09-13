La situazione in casa Milan è tutt'altro che serena. Alfredo Pedullà ha evidenziato i problemi Milan, in particolare di Fonseca e Ibrahimovic
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La situazione in casa Milan è tutt'altro che serena, con numerosi problemi in corso, risultati deludenti e diverse difficoltà interne. Nonostante la stagione sia appena iniziata, si vocifera già di un possibile allontanamento di Paulo Fonseca dalla panchina rossonera. La partenza è la peggiore in campionato degli ultimi 40 anni, con zero vittorie e solo due punti in tre partite, oltre a alcune decisioni discutibili che non sono state ben accolte dall'ambiente milan ista.
L'opinione di PedullàSul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha evidenziato i problemi del Milan: "Fonseca è sempre più isolato. Ibrahimovic non si fa vedere. È in vacanza, il che è comprensibile, ma se è in vacanza non può essere il punto di riferimento principale del Milan. Fonseca si trova da solo e sembra fare poco per sostenere il club. Ho anche criticato Pioli, ma la fase difensiva, che prima era incerta, sta ora peggiorando ulteriormente. Credo che Fonseca avrà tempo fino alla prossima pausa. Alcuni sostengono che il Milan dovrebbe mantenerlo fino alla fine del girone d'andata, ma vi ricordo che Giampaolo è stato esonerato in poche settimane. Nessuno ha aiutato Fonseca quando due dei suoi giocatori più importanti hanno avuto problemi noti, e lui è rimasto solo. Queste circostanze alla fine avranno un peso, a meno che non ci sia stato un chiarimento che porti a un’unità di intenti, cosa che al momento non vedo". Fonseca dovrà quindi dare risposte rapide, altrimenti potrebbero esserci spiacevoli conseguenze.LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Venezia: Okafor cambia ruolo. In difesa fuori un big
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