Uno dei giocatori del Milan maggiormente in ascesa nelle ultime uscite è Strahinja Pavlovic , che è supportato anche da alcuni numeri molto interessanti da analizzare. Il centrale serbo, infatti, ha dato dimostrazione delle sue qualità, per la verità finora piuttosto nascoste, e si è guadagnato un posto da titolare nelle gerarchie di Sérgio Conceicao , almeno per il momento. Nel derby contro l' Inter è stato forse l'emblema della sua crescita dopo aver puntato i piedi ed aver deciso che non avrebbe lasciato Milanello nonostante le diverse offerte giunte. Ha tenuto gli attaccanti nerazzurri nel miglior modo possibile e San Siro si è esaltato parecchio.

Milan, Pavlovic cresce a vista d'occhio: ma i numeri ci dicono altro ...

Ma possiamo già definire Strahinja Pavlovic uno dei migliori in Serie A? In base ai numeri fornitici da 'Sofascore', al di là delle presenze che sono appena 13 e lo mettono al 54° posto, sono altri i dati interessanti. Innanzitutto a livello di gol e assist, avendone uno e uno, si piazza in 10^ posizione tra i difensori centrali del campionato. Top ten anche per contrasti vinti (2 a partita di media), dove è 6°, per grandi occasioni create (2°), per passaggi chiave (7°) e per valutazione complessiva (4°). Può ancora migliorare nei duelli vinti (14°), ma la strada che sta percorrendo è buona. E il serbo si appresta a diventare uno dei top.