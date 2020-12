Milan-Parma, le quote dei ‘bookmakers’: rossoneri favoriti / News

Milan-Parma, le quote dei bookmakers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan capolista affronta un Parma quindicesimo in classifica. Se i rossoneri sono partiti a razzo in questo inizio di stagione, lo stesso non si può dire per i crociati, che hanno portato a casa la media di un punto a partita. Per questo motivo i bookmakers, nello stilare le quote, hanno dato il Milan per grande favorito del match. Secondo quanto riporta ‘Sisal’, la vittoria della squadra di Stefano Pioli è data a 1,33 contro gli 8,50 del successo degli ospiti. Il pareggio viene pagato 5,50 volte la posta in palio. Calciomercato Milan – Maldini pensa al grande colpo: Bailey >>>