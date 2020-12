Milan-Parma, ecco da quanto manca la vittoria degli ospiti / Serie A News

Milan-Parma, ecco da quanto manca la vittoria degli ospiti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Negli ultimi anni il Milan ha rappresentato una sorta di bestia nera per il Parma. I ducali, infatti, non vincono contro il Milan dal marzo del 2014 (4-2 proprio al Meazza). Sulla panchina rossonera sedeva Clarence Seedorf, su quella gialloblu invece l'ex Roberto Donadoni. Da allora cinque vittorie rossonere e un pareggio.