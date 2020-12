Mercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: agente in settimana a Milano / News

Mercato Milan, novità su Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Oltre al campo, il Milan a breve dovrà risolvere la grana sui contratti in scadenza nel 2021. Uno dei rinnovi da discutere al più presto è sicuramente quello di Hakan Calhanoglu. Nei mesi scorsi il turco aveva sparato alto sull’ingaggio da percepire nei prossimi anni: 7 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’ l’agente del numero 10, Gordon Stipic, arriverà a Milano nella prossima settimana per parlare con la società. Ci sarà da capire se la richiesta si è abbassata oppure no, con il Milan che parte da una base di 3 milioni di euro. La distanza, considerando questi numeri, è decisamente ampia. La sensazione, però, è che l’incontro sarà interlocutorio e difficilmente risolutorio. Calciomercato Milan – Maldini punta al grande colpo: Bailey >>>