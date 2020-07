ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, centrocampista rossonero, è andato a segno al 77′ per il terzo gol del Diavolo in Milan-Parma a ‘San Siro‘. Gran gol del turco dalla distanza, un destro che ha fulminato Luigi Sepe, dopo una bellissima azione in solitaria di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura. Milan-Parma 3-1. PER SEGUIRE LE FASI FINALI DEL MATCH TRA I ROSSONERI ED I DUCALI, CONTINUA A LEGGERE >>>

