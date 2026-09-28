Zachary Athekame sta continuando a mandare dei segnali molto importanti al Milan. Il giovane terzino svizzero trasferitosi in prestito a Lione, sta cercando di sfruttare nel migliore dei modi l'opportunità data dal club rossonero e, nelle ultime settimane, si è ritagliato uno spazio molto molto importante.

Milan, le parole di Pellegatti

"Qualcuno si chiede per quale motivo Athekame sia stato mandato in prestito al Lione. Lasciamolo, sta andando bene. Il Milan sulle fasce deve potenziarsi, però obiettivamente la c'era solo un posto dove metterlo, al posto di Chukwueze a destra, perché lui è un terzino, magari avrebbe potuto eventualmente giocare al posto di Gila con De Winter. Speriamo di ritrovare un Athekame nella prossima stagione a grandi livelli. È stata un'operazione intelligente quella del prestito secco, quindi ha accettato il Lione e adesso lo seguiremo a Lione e nella e nella nazionale svizzera, quindi molto bene a Athekame".

A soffermarsi sulla crescita del calciatore è statogiornalista sportivo di fede rossonera. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha voluto commentare la decisione del club di via Aldo Rossi di lasciarlo partire temporaneamente, una scelta che, secondo Pellegatti , potrebbe rivelarsi molto utile:

Analizzando i numeri, vengono fuori le verità di un impatto decisamente positivo: 2 goal e 2 assist nelle prime 5 giornate. Un rendimento che gli ha permesso di guadagnarsi anche la chiamata da parte della nazionale. Proprio con la Svizzera, è arrivata un'altra conferma: all'esordio Athekame ha offerto una prestazione molto positiva, impreziosita anche da un assist per Amdouni nel 3-0 contro la Macedonia.