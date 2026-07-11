La nuova era del Milan ha finalmente preso il via: Amorim è infatti sbarcato a Milano. Il tengo portoghese, nel pomeriggio di ieri, è arrivato a Linate prime accolto dai dirigenti del club e da diversi tifosi che hanno voluto dargli il benvenuto.

Milan, Orlando su Leao: "Per come sta giocando..."

Il programma, ora come ora, prevede il trasferimento a Milanello, per visitare la struttura, e poi la conferenza stampa di presentazione, in programma mercoledì 8 luglio alle ore 15:00 presso Casa Milan. Nel frattempo però, l'allentare rossonero non ha nascosto il grande entusiasmo per la sua nuova avventura.

Intanto, però, le ombre del calciomercato non abbandonano il club. Massimo Orlando, ex calciatore di Serie A, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul futuro di Rafael Leao. Per come sta giocando ora, infatti, pensare ad un'ipotetica cessione sarebbe davvero difficile:

"Per come sta giocando ora fai fatica a pensare di darlo via. Sta giocando bene. Leao nel suo ruolo è fantastico, se sta in una squadra organizzata come il Portogallo rende. Ma a Milano con che testa torna? Se gioca lui esterno con Pulisic e Goncalo Ramos, il Milan è forte davanti. Ma ha un ingaggio oneroso e la testa non la cambia Leao...".