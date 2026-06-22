La notte ha portato consiglio al Milan e, soprattutto, ha svelato alcune carte su quello che sarà il futuro societario rossonero. Gerry Cardinale, infatti, ha scelto di dare continuità ad alcune figure interne già presenti , rinunciando così ad un Head of Football esterno. Ma come si è arrivati a questa decisione? A svelare i retroscena è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Milan, Moretto sulla dirigenza: "Sono stati contattati tanti professionisti"

Intervenuto sul canale Youtube di, Moretto ha voluto svelare che la scelta di affidarsi ad una soluzione interna, ovvero quella legata ad, non è stata la prima, bensì il risultato di un lungo casting a livello europeo che, però, non è andato a buon fine:

“Il Milan, quando Cardinale ha deciso di rivoluzionare la struttura dell’organigramma, aveva un piano che era quello di arrivare ad un Head of Football e un Direttore Sportivo. Si voleva creare una struttura agile e snella per cercare di inserire dei tasselli competenti e vincenti all’interno di questo nuovo organigramma, andando a pescare da alcuni club, stranieri soprattutto.

Alla fine, però, la svolta è arrivata solamente nella giornata di ieri: preso atto delle difficoltà, il Milan ha deciso di non inserire alcun volto nuovo, ma di dare un'opportunità più grande ai volti già presenti nel mondo Milan, figure che comunque conoscono già molto bene l'ambiente:

"Sono stati contattati tanti professionisti tra Spagna, Germania, Inghilterra, Francia… Sono state fatte tante zoom call. Alla fine il Milan ha deciso, il giorno 21 di giugno, di definire una struttura societaria interna non andando a rinforzarla con innesti nuovi, ma creando questo tipo di struttura andando a rimescolare le carte internamente. Bobby Gardiner sono anni che lavora nel Milan, Almstadt c’era anche anni fa ed è sempre gravitato nel mondo Milan. Sono tutti nomi che a Casa Milan si conoscono molto bene.

E Ibrahimovic?

"Posso dire che Zlatan Ibrahimovic resta come Senior Advisor, ci viene detto che comunque sarà un consulente esterno, ma sapete che il carattere e la personalità di Zlatan Ibrahimovic tende sempre comunque ad avere una certa influenza. Che sia un consulente esterno sì, che ci sia un team strategico alla base dopo Cardinale con Gardiner e Almstadt assolutamente sì, però la figura di Zlatan rimane comunque una figura importante all’interno del mondo Milan”.

Consul mercato e Gardiner a capo della football intelligence, in moli si stanno chiedendo che ruolo e che peso abbiain tutto questo. Moretto ha riferito che lo svedese è un semplice consulente, ma che i suoi pensieri hanno compere molta influenza in Cardinale: