Un lunedì pieno zeppo di notizie per il Milan di Amorim. Dopo una stagione deludente, il club ha deciso di ripartire proprio dal tecnico lusitano, ma quando arriverà in rossonero? Nel frattempo, sul fronte societario, è andato in scena un'importante incontro tra Cardinale e Papa Leone, che apre a possibili scenari futuri. Ma non è tutto, spazio anche al calciomercato: individuato il post Leao!

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Quando arriverà a Milano Amorim?

Cardinale a Roma da Papa Leone: nuova collaborazione in vista?

Il nuovo centrocampo di Amorim

Ecco il post Leao