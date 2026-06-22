Milan, le top news della giornata: dalle parole di Cardinale con Papa Leone al mercato rossonero, con il post Leao già individuato...
Un lunedì pieno zeppo di notizie per il Milan di Amorim. Dopo una stagione deludente, il club ha deciso di ripartire proprio dal tecnico lusitano, ma quando arriverà in rossonero? Nel frattempo, sul fronte societario, è andato in scena un'importante incontro tra Cardinale e Papa Leone, che apre a possibili scenari futuri. Ma non è tutto, spazio anche al calciomercato: individuato il post Leao!
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Quando arriverà a Milano Amorim?Il Milan si prepara alla nuova stagione dopo un anno a dir poco deludente, concluso con la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Allegri e tutta la dirigenza al seguito. La società, però, ha deciso di ripartire da Ruben Amorim, allenatore portoghese che ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto. Ma quando arriverà a Milano? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il tecnico lusitano arriverà per i primi di luglio e da metà mese guiderà la squadra a Milanello, dando il via alla nuova stagione rossonera.
Cardinale a Roma da Papa Leone: nuova collaborazione in vista?Gerry Cardinale, patron del Milan, è stato ricevuto da Papa Leone XIV durante l'evento 'Dialogues', dove si è parlato di sport, tecnologia e intelligenza artificiale, temi molto di attualità. Il numero uno rossonero ha voluto elogiare la visione del Pontefice, dichiarando che lo sport ha un valore civico, ma non è tutto: Cardinale si è aperto totalmente ad una possibile collaborazione tra RedBird e il Vaticano. Più che una visita istituzionale, è stato un messaggio chiaro: Cardinale vuole ampliare il peso del Milan ben oltre il calcio, intrecciandolo con cultura e relazioni internazionali. Una strategia che, se vista positivamente, può rafforzare il valore del club in modo ulteriore.
Il nuovo centrocampo di AmorimArdon Jashari, centrocampista svizzero arrivato la scorsa estate in rossonero, potrebbe finalmente esplodere. Dopo l'infortunio che lo ha limitato a sole 17 presente, il centrocampista è pronto a diventare un punto fermo dello scacchiere di Amorim. Secondo Tuttosport, il tecnico lusitano lo vede titolare nel suo 3-4-2-1, proprio accanto ad Adrien Rabiot, affidandoli un ruolo importante nella costruzione del gioco. Con i possibili addii di Modric, Fofana e Loftus-Cheek, lo svizzero potrà diventare la colonna portante del nuovo Milan, una squadra basata su pressing alto e aggressività.
Ecco il post LeaoParlando di mercato, Rúben Amorim avrebbe individuato in Pedro Gonçalves , soprannominato 'pote', il possibile erede di Rafael Leao. Il calciatore dello Sporting Lisbona, già allenato da Amorim, piace molto per la sua duttilità e per i numeri collezionati nella sua ultima stagione: il calciatore, infatti, ha segnato ben 15 gol ed effettuato 9 assist in 41 partite. La valutazione? Attorno ai 25/30 milioni di euro. Gli ottimi rapporti con Jorge Mendes, però, potrebbero facilitare la trattativa.
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