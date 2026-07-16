Mentre da una parte i tifosi del Milan continuano a criticarlo, il mercato dice tutt'altro: Pervis Estupinan ha la fila di pretendenti in Premier League. A prendere le difese del terzino ecuadoriano, arrivato a Milano la scorsa estate per 20 milioni di euro, ci ha pensato il giornalista Francesco Letizia.

Milan, senti Letizia: "Estupinan? Molte richieste"

"Al di là del povero Estupinan, che, alla faccia dei milanisti da social che lo hanno deriso, ha più offerte dei presunti campioni difesi negli ultimi anni, peraltro da una squadra come l’Aston Villa che gioca in Premier e farà la Champions"

Il giornalista, intervenuto nel suo editoriale su Sportitalia, ha fatto notare a tutti i tifosi, con ironia, la differenza tra il giudizio dei fan e quello dei grandi club europei. Letizia non ha usato giri di parole per descrivere la situazione dell'esterno rossonero:

Il giornalista sottolinea un grosso paradosso: mentre molti tifosi difendono a spada tratta alcuni elementi preseti in rosa che faticano a trovare una nuova squadra, Estupinan viene snobbato online ma cercato concretamente all'esterno, con il suo addio ormai vicino.

A confermare il valore del giocatore c'è il forte interesse dell'Aston Villa. Il club inglese sta spingendo moltissimo per il ritorno in Premier League, offrendogli un progetto ambizioso: