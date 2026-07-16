Bartesaghi: "Sognare è gratis, ma siamo concentrati sull'obiettivo. Estupinan ..." | Pm

Il calciomercato del Milan continua ad infiammarsi per quanto riguardano le uscite, includendo anche Aston Villa e PSG. I Villans hanno avviato i contatti per Pervis Estupinan, esterno ecuadoriano classe '98 in forza al Milan dall'estate scorsa.

Calciomercato Milan, l'incastro perfetto tra PSG e Aston Villa

Conoscenza della Premier: Estupinan non ha bisogno di tempi di adattamento l calcio inglese

Estupinan non ha bisogno di tempi di adattamento l calcio inglese dinamismo: perfetto per il gioco degli inglesi.

Accelerata improvvisa

La mossa di mercato dell'risponde ad una vera e propria esigenza. Il club inglese, infatti, sta per salutare, con Ilf francese indirizzato verso il. Per colmare il vuoto, la dirigenza inglese ha rotto gli indugi per il calciatore del Milan, considerato dail sostituto ideale grazie alle sue caratteristiche:I tempi stringono evuole stringere il tutto per evitare ulteriori inserimenti e consegnare il calciatore al proprio tecnico. Dall'Inghilterra, infatti, filtrano delle importanti conferme. Secondo quanto riferito dal The Telegraph, la trattativa tra ile il club inglese è infame avanzata, con iche sono fiduciosi di chiudere l'operazione in breve tempo.