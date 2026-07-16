Il Milan continua a trattare la cessione di Estupinan all'Aston Villa: ecco qual è la situazione
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Il calciomercato del Milan continua ad infiammarsi per quanto riguardano le uscite, includendo anche Aston Villa e PSG. I Villans hanno avviato i contatti per Pervis Estupinan, esterno ecuadoriano classe '98 in forza al Milan dall'estate scorsa.
Calciomercato Milan, l'incastro perfetto tra PSG e Aston VillaLa mossa di mercato dell'Aston Villa risponde ad una vera e propria esigenza. Il club inglese, infatti, sta per salutare Lucas Digne, con Ilf francese indirizzato verso il PSG. Per colmare il vuoto, la dirigenza inglese ha rotto gli indugi per il calciatore del Milan, considerato da Emery il sostituto ideale grazie alle sue caratteristiche:
- Conoscenza della Premier: Estupinan non ha bisogno di tempi di adattamento l calcio inglese
- dinamismo: perfetto per il gioco degli inglesi.
Accelerata improvvisaI tempi stringono e l'Aston Villa vuole stringere il tutto per evitare ulteriori inserimenti e consegnare il calciatore al proprio tecnico. Dall'Inghilterra, infatti, filtrano delle importanti conferme. Secondo quanto riferito dal The Telegraph, la trattativa tra il Milan e il club inglese è infame avanzata, con i Villans che sono fiduciosi di chiudere l'operazione in breve tempo.
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