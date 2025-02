Milan, Pairetto nella bufera! Una critica a Conceicao. I piani di Mendes

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica febbraio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo nei giorni successivi alla chiusura del calciomercato invernale. Ma non solo, i rossoneri potrebbero pensare già alle mosse estive. La squadra di Sergio Conceicao ha vinto contro l'Empoli e già prepara la Champions League contro il Feyenoord. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA