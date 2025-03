Milan, pace fatta tra Maignan e Mbappé? Dalla Francia sono sicuri che …

Negli ultimi mesi non sarebbero stati proprio idilliaci i rapporti tra Mike Maignan, portiere del Milan, e Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid. Il tutto risale a qualche mese fa, dopo la sfida contro il Belgio, pur vinta dalla Francia. Se da una parte la stella dei Blancos aveva sottolineato come la partita fosse stata preparata male dallo staff del CT Didier Deschamps, dall'altra l'estremo difensore rossonero imputava la brutta prestazione al mancato sacrificio in fase difensiva. Non solo, perché il primo dei citati avrebbe preso male la nomina a capitano del secondo nel periodo in cui aveva deciso di non rispondere alle convocazioni.