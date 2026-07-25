Ex Milan, Allegri si presenta al Napoli e si emoziona: ecco perché

Allegri è ufficialmente ripartito dal Napoli. Dopo una lunga telenovela, con l'operazione conclusa ma il tecnico ancora lontano dalla Campania, dopo aver risolto gli ultimi dettagli contrattuali che lo legavano al Milan il tecnico livornese si è ufficialmente unito alla sua nuova squadra.

Con i rossoneri non è stata la più semplice delle separazioni: dopo un finale di stagione horror, senza gioco e con pochissimi punti accumulati, il Diavolo ha mancato il proprio obiettivo base, la qualificazione in Champions League. Da qui i programmi per il futuro sono radicalmente cambiati: Cardinale ha preso in mano il Milan e ha fatto piazza pulita esonerando, tra gli altri, anche mister Allegri. L'allenatore livornese ha trovato subito un accordo con il Napoli, ma la diatriba per una eventuale buonuscita dal Club rossonero ha bloccato il suo trasferimento fino a pochi giorni fa.

Tutto risolto, finalmente: l'ex rossonero si trova ora in ritiro a Dimaro con i partenopei e, proprio da lì, è intervenuto Franco Ordine, che ha dato la propria opinione sul mister, sulla sua nuova avventura e sulla sua turbolenta esperienza al Milan:

“Le prime impressioni danno l’idea di una perfetta sintonia [con De Laurentiis, ndr]; non soltanto di natura professionale, ma anche di natura umana e personale. Ho notato che la stima reciproca non risale a oggi o all’altro ieri, ma è qualcosa che arriva da molto lontano. Penso che sia un anno fondamentale per tutta la città di Napoli ed i tifosi. Questo aumenta le responsabilità per Allegri, che credo si stia preparando a questa stagione con il piglio giusto".

Poi, su Allegri in rossonero:

"Il secondo aspetto interessante è il concetto di aziendalista che lui [Allegri, ndr] non percepisce come un insulto. Questo è mancato nella sua avventura al Milan. Faccio un esempio: nel mese di gennaio, Allegri fece sapere alla società che sarebbero serviti un difensore centrale e un attaccante per coprire i buchi della rosa e per garantire il risultato finale. Gli fu risposto ‘non c’è un euro’, eccezion fatta per l’accordo trovato con Mateta negli ultimi giorni di mercato, anche se poi l’operazione saltò. Se società e tecnico continueranno con questa sintonia, potrebbe funzionare bene tutto il Napoli”.

Una frecciatina non troppo velata da parte del noto giornalista rossonero, che ha accusato il Milan di non aver ottemperato alle richieste del proprio allenatore. In questa nuova stagione, invece, i rossoneri sono partiti con il botto: 100 milioni investiti sul mercato proprio per i due ruoli richiesti da Max qualche mese fa, un attaccante ( Gonçalo Ramos) e un difensore (Mario Gila, tra l'altro richiesto proprio da Allegri prima del suo esonero).

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Nulla di personale, si suppone, ma il nuovo Milan sembra aver cambiato marcia e mentalità. Gli acquisti necessari sono arrivati immediatamente e senza troppe difficoltà, pagando le cifre richieste e chiudendo le operazioni in tempi record. Chissà se il Milan di Allegri, con li interventi richiesti, avrebbe raggiunto il proprio obiettivo. Ormai, però, è tardi: una nuova era è iniziata sia a Milanello che a Castelvolturno e solo il tempo ci dirà quali dei due progetti si rivelerà più vincente.