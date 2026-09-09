Oggi alle 17:30 il Meet & Greet di Omari Hutchinson nel Flagship Store di via Dante a Milano. PianetaMilan sul posto con l'inviato Stefano Bressi
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Primo bagno di folla in arrivo per l'ultimo colpo della sessione estiva di calciomercato del Milan. Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, presso il Flagship Store di via Dante nel centro di Milano, il talento inglese Omari Hutchinson incontrerà ufficialmente i sostenitori del Diavolo in occasione di uno speciale evento "Meet & Greet". Il calciatore di origini giamaicane si concederà per firmare autografi, maglie ufficiali, scattare selfie e foto ricordo con i tantissimi tifosi rossoneri attesi per l'occasione.
Hutchinson incontra i tifosi: PianetaMilan presente in via DanteNel corso del pomeriggio, il nuovo rinforzo rossonero rilascerà inoltre le sue prime dichiarazioni ufficiali ai media presenti. Come di consueto, la redazione di PianetaMilan.it seguirà l'evento live sul posto grazie al suo inviato Stefano Bressi, che documenterà tutto in tempo reale con aggiornamenti costanti, fotografie, video esclusivi e l'intervista integrale per raccontare l'entusiasmo della piazza milanista nel cuore della città.
Dalla Premier League al Milan: la carriera del nuovo gioiello di AmorimCresciuto calcisticamente nei prestigiosi settori giovanili di Arsenal e Chelsea, Hutchinson ha fatto il suo esordio in Premier League proprio con la maglia dei "Blues". Successivamente si è imposto all'attenzione internazionale durante le due stagioni vissute all'Ipswich Town tra Championship e massima serie, collezionando 14 gol e 8 assist in 82 presenze complessive, prima del trasferimento estivo del 2025 al Nottingham Forest.
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