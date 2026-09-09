Primo bagno di folla in arrivo per l'ultimo colpo della sessione estiva di calciomercato del Milan. Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, presso il Flagship Store di via Dante nel centro di Milano, il talento inglese Omari Hutchinson incontrerà ufficialmente i sostenitori del Diavolo in occasione di uno speciale evento "Meet & Greet". Il calciatore di origini giamaicane si concederà per firmare autografi, maglie ufficiali, scattare selfie e foto ricordo con i tantissimi tifosi rossoneri attesi per l'occasione.

Hutchinson incontra i tifosi: PianetaMilan presente in via Dante

Dalla Premier League al Milan: la carriera del nuovo gioiello di Amorim

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Nel corso del pomeriggio, il nuovo rinforzo rossonero rilascerà inoltre le sue prime dichiarazioni ufficiali ai media presenti. Come di consueto, la redazione diseguirà l'evento live sul posto grazie al suo inviato, che documenterà tutto in tempo reale con aggiornamenti costanti, fotografie, video esclusivi e l'intervista integrale per raccontare l'entusiasmo della piazza milanista nel cuore della città.Cresciuto calcisticamente nei prestigiosi settori giovanili di, Hutchinson ha fatto il suo esordio in Premier League proprio con la maglia dei "Blues". Successivamente si è imposto all'attenzione internazionale durante le due stagioni vissute all'tra Championship e massima serie, collezionando 14 gol e 8 assist in 82 presenze complessive, prima del trasferimento estivo del 2025 alDopo un'annata con la maglia dei "Tricky Trees" condita da un gol e 8 assist in 42 apparizioni ufficiali, l'esterno offensivo si è trasferito pochi giorni fa al Milan attraverso la formula del prestito oneroso stabilito a, con un diritto di riscatto già fissato a quota. Rimasto in panchina all'Allianz Stadium durante la recente sfida tra Juventus e Milan, il classe 2003 scalpita e attende solo il momento del suo debutto ufficiale sul rettangolo di gioco.