Milan, l’obiettivo di Pioli: recuperare Origi per un 2023 al top | News

Come ben si sa, infatti, il belga ha dovuto fare i conti con un'infiammazione tendinea che lo ha tenuto ai box anche per cinque gare con la maglia rossonera. Una volta recuperato dal suo problema, Origi aveva anche trovato un gran gol (l'unico) con il Milan segnato al Monza . Sembrava essersi lasciato tutto alle spalle, ma non è stato proprio così. Quello che sarebbe dovuto essere l'alternativa di lusso di Giroud - in attesa di Ibra... - in realtà si sta rivelando un corpo estraneo a questo Milan che continua a viaggiare ad alta velocità e proporre nuove idee di gioco.

Ecco, dunque, che Stefano Pioli ha in mente un obiettivo ben chiaro: recuperare Origi nella preparazione invernale e averlo al 100% nel 2023. Origi, infatti, si sottoporrà ad esercizi specifici in base ai suoi parametri, in modo tale da essere a disposizione dell'allenatore rossonero in piena condizione. In tal senso saranno fondamentali anche le amichevoli contro Arsenal, Liverpool e PSV per entrare sempre più negli schemi tattici di Pioli. Origi vuole lasciarsi alle spalle questo sciagurato anno e vorrà segnare gol pesanti anche con la maglia del Milan. Leao come Kessie: il portoghese potrebbe rimpiangere il Milan.