Kessie, le voci rimbalzano. Leao, anche tu vuoi rimpiangere il Milan?

Una potenziale notizia bomba che però lascia stupefatti soltanto a metà. Stando a quanto riferisce 'Il Giorno', Franck Kessie vorrebbe lasciare il Barcellona a causa di una scarsissima considerazione di Xavi nei suoi confronti. Ma non è finita qui: l'ivoriano avrebbe inoltre dato mandato al suo agente, George Atangana, di provare un riavvicinamento con Paolo Maldini e Frederic Massara per un suo possibile ritorno al Milan . Ma perché la news stupisce solo in parte? Questo rimpiangere il club rossonero subito dopo averlo lasciato rappresenta ormai una costante.

Esempi Donnarumma e Calhanoglu

Gli esempi più significativi sono certamente Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Anche se non lo hanno mai dichiarato apertamente, i due ex rossoneri hanno intrapreso una strada tutt'altro che virtuosa rispetto a quella abbandonata. Il portiere del Psg, lo scorso anno, ha trascorso più di metà stagione in panchina, portando a casa il titolo di campione di Francia da attore non protagonista. Dov'è finita quella crescita professionale tanto millantata? Per non parlare del turco che, andato via per vincere lo scudetto, si è trovato ancora una volta secondo in classifica, ma stavolta con la maglia nerazzurra addosso.