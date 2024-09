Milan, Pulisic il migliore in Serie A finora: i suoi numeri sono impressionanti

Pulisic ha avviato questa stagione al Milan, e in particolare il campionato, con grande slancio. È tra i giocatori più in forma della Serie A

Anche venerdì sera Christian Pulisic ha lasciato il segno, segnando il gol del definitivo 3-0 nel successo del Milan contro il Lecce. L'americano ha avviato questa stagione, e in particolare il campionato, con grande slancio, imponendosi come uno dei giocatori più in forma della Serie A, se non addirittura il migliore.