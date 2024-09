CALCIOMERCATO MILAN

Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe puntare su un figlio d'arte. Qualche mese fa vi avevamo parlato nella nostra rubrica di Ruben van Bommel , attaccante dell' AZ Alkmaar , proprio nei giorni in cui si vociferava del possibile approdo del padre sulla panchina rossonera. L'ex centrocampista del Diavolo, infatti, era stato accostato al club di via Aldo Rossi nel momento in cui si cercava il sostituto di Stefano Pioli . Nell'ultima giornata di Europa League il ragazzo ha segnato una bellissima doppietta, che fa seguito all'ultima stagione importante vissuta con la maglia della società neerlandese.

Mercato Milan - Attaccante, può arrivare il figlio d'arte: Ibrahimovic decisivo

Ora, secondo quanto riferito dai colleghi di 'Sport Mediaset', il Milan ci starebbe pensando per il calciomercato di gennaio. Ruben van Bommel avrebbe attirato le attenzioni di diversi top club europei a suon di prestazioni, ma i rossoneri potrebbero avere un asso nella manica non da poco da giocarsi. Il Diavolo può infatti contare sugli ottimi rapporti tra Zlatan Ibrahimovic e Mark van Bommel, che sono anche stati compagno di squadra in passato. Al momento si parla solo di un interesse, ma non è detto che non ci possa essere l'affondo nelle prossime settimane.