Mario Gila, Romelu Lukaku, Zambo Anguissa e Dodo | AC Milan news e ultime notizie (Credits foto: Getty Images)

In attesa di rivedere il Milan in campo domenica contro il Sassuolo, sfida fondamentale per il ritorno in Champions League dei rossoneri, nelle ultime ore il calciomercato è assoluto protagonista con diversi nomi usciti sui giornali sportivi e non solo. In vista della prossima stagione si parla di due protagonisti del Napoli di Antonio Conte, ma non solo visto l'interesse sempre vivo del Diavolo per Gila. Per chiarire le voci, abbiamo ascoltato in esclusiva l'agente del giocatore. Poi anche l'ultima idea per fare il salto di qualità sulla fascia destra. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile 2026.