Milan, non solo Boban: ecco perché anche Maldini è vicino all’addio

ULTIME NEWS MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport’, ha spiegato il motivo per il quale anche il futuro di Paolo Maldini sarebbe in bilico. Ecco le sue parole:

“La frattura è insanabile, parliamo di un rapporto virtualmente concluso tra Boban e il Milan. La frattura è stata palesata e resa nota pubblicamente. Oggi si sono incontrati Boban, Maldini e Gazidis a Casa Milan e il dirigente croato ha fatto sapere che la sfera amministrativa della dirigenza non avrebbe dovuto influire in quella sportiva sopratutto nella programmazione della prossima stagione. La decisione di Rangnick, passata sopra le teste di Boban, Maldini e Massara, non è stata digerita e quindi il rapporto verrà troncato tra Boban e il Milan. Da decidere le modalità se con dimissione, licenziamento o accordo consensuale. Anche la situazione di Maldini è in bilico perchè l’ex capitano è strettamente legato al croato e perchè sconfessare il lavoro di Boban vorrebbe dire sconfessare anche il lavoro di Maldini. Non sono attesi comunicati nelle prossime ore”. Ecco perché il solo Gazidis può decidere sul licenziamento di entrambi, continua a leggere >>>

