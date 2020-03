Milan, Gazidis può decidere da solo il destino di Boban e Maldini: ecco perché

ULTIME NEWS MILAN – La decisione di Ivan Gazidis di licenziare Zvonimir Boban e Paolo Maldini è ormai irreversibile. Le frizioni in società sono cosa nota da qualche mese, ma sono scoppiate nei giorni scorsi, quando il croato a rilasciato un’intervista abbastanza eloquente a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il manager sudafricano non ha digerito le parole forti a lui dirette e ha pensato che questa decisione fosse la migliore da prendere al momento. Un pugno di ferro preso in totale autonomia, perché l’ex Arsenal ha le facoltà per farlo. Secondo quanto riferisce ‘Calcio e Finanza’, infatti, Gazidis ha il potere di «assumere, sospendere e licenziare personale anche dirigente» senza la necessità di ottenere il via libera preventivo da parte dello stesso consiglio d’amministrazione. Intanto Ralf Rangnick sarebbe stato già bloccato dal Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android