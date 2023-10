Milan, i rossoneri in Nazionale: successi per Leao e Reijnders | News

(fonte: acmilan.com) Una vittoria molto importante per l'Olanda, che batte 1-0 la Grecia nei minuti di recupero (gol di van Dijk). E raggiunge gli ellenici a quota 12 in classifica, con una partita in meno. Lo scontro diretto sorride dunque agli Oranje, che ora hanno il destino nelle proprie mani. Titolare - per la seconda volta consecutiva - e indispensabile Tijjani Reijnders, che ha giocato per 97 minuti ed è risultato uno dei migliori della formazione di Koeman.