Calciomercato Milan – L’Inter punta un vecchio obiettivo rossonero

Pur essendo nel bel mezzo della seconda sosta per le nazionali, il calciomercato non si ferma e, anzi, ci fornisce un nuovo intrigo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l' Inter avrebbe puntato un vecchio obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi . I nerazzurri, infatti, vorrebbero ingaggiare Mehdi Taremi , centravanti del Porto .

Inter su Taremi, Milan su David

L'attaccante iraniano sembrava essere ormai pronto a vestirsi di rossonero, salvo poi saltare tutto durante le concitate ultime ore del mercato estivo. Adesso, la situazione pare essersi capovolta, con l'Inter sul nazionale iraniano e il Milan su Jonathan David del Lille. I nerazzurri vorrebbero tentare il colpaccio già nella sessione invernale di calciomercato, per ovviare all'infortunio di Arnautovic e per strappare un grande giocatore alla concorrenza. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, però, la trattativa con il Porto non sarà semplice e i nerazzurri rischiano di ritrovarsi di fronte alle stesse difficoltà riscontrate dal Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan monitora Maguire. Ecco la voce inglese