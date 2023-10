Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Si monitora Maguire”

Il calciomercato è concluso, in attesa della sessione invernale, sono già tanti i nomi che cirolano. Il Milan, che si prepara per la sfida importante di domenica contro la Juventus, potrebbe anche pensare al futuro, con alcuni ruoli che potrebbero essere rinforzati. La dirigenza potrebbe riflette sul futuro di alcuni giocatori, in particolar modo su quello di Simon Kjaer. Il difensore potrebbe lasciare i rossoneri, in quel caso servirebbe un sostituto.