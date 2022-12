Milan, Natale al primo posto per l’Under 16 di mister Baldo | News

Il Milan Under 16 di mister Simone Baldo ha battuto l'Udinese e conferma il primo posto in classifica: ecco le parole dell'allenatore

(fonte acmilan.com) - Un Natale al primo posto per l' Under 16 di Mister Simone Baldo, che ha chiuso l'andata del Girone B saldamente al comando del raggruppamento. 24 punti in 9 partite, 8 vittorie e una sola sconfitta, 36 gol segnati e solo 9 subiti, due attaccanti ai primi due posti della classifica marcatori: Camarda a 10 gol, Liberali a 9.

Ebbene, il gruppo che l'anno scorso si laureò Campione d'Italia nella categoria Under 15 sta confermando il suo assoluto valore anche in questa stagione, sotto la guida di Simone Baldo, subentrato a Ignazio Abate. Una sola sconfitta, dicevamo, maturata nel Derby del 19 novembre e seguita da una reazione importante. Vittoria per 2-1 sul campo dell'Udinese e successiva goleada ai danni del Südtirol, 7-0. La risposta giusta e necessaria dopo il ko casalingo nella stracittadina, a seguito del quale Mister Baldo aveva ammonito i suoi: "Spero che questa sconfitta sia da spunto per le prossime partite".