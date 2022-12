Milan, l’incredibile statistica da record sugli infortunati stagionali

Il Milan in questa stagione ha avuto tanti giocatori infortunati. Da Zlatan Ibrahimovic ad Alessandro Florenzi, i numeri dicono che ...

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in un approfondimento sugli infortunati del Milan, ha aperto con una battuta. Ovvero che se il Diavolo riuscisse a limitare a 1000 il numero di giorni di infortunio in questa stagione, sarebbe sicuramente il favorito per il secondo posto e potrebbe fare grande paura al Napoli nella corsa Scudetto.

Mille giorni di infortunio per i propri giocatori è un numero altissimo, equivale ad oltre 30 mesi. Eppure è così. Da quando è iniziata la stagione 2022-2023, infatti, precisamente dal 1° luglio scorso, il Milan ha collezionato oltre 700 giorni di assenza dai suoi calciatori infortunati.

Infortunati Milan, 700 giorni di assenza dai campi! — Quasi 180 sono di Zlatan Ibrahimovic, che non è stato mai disponibile. Poi 120 di Alessandro Florenzi, che, come noto, rimarrà fuori fino a febbraio. Un centinaio sono di Mike Maignan, che non riesce ancora a vedere la luce in fondo al tunnel del suo calvario per i problemi al polpaccio sinistro.

E così via via, da Junior Messias ad Alexis Saelemaekers, passando per Ante Rebić e Theo Hernández, quasi tutti i calciatori del Milan, almeno una volta, si sono fermati. Infortunati, molto spesso, per via di problemi muscolari. Complesso, per la 'rosea', indagare sui motivi dei frequenti stop.

A Salerno si ripartirà con 4 infortunati sicuri — Più semplice, però, capire che da questo dipenderanno anche i prossimi mesi del Milan. Pioli, in ogni partita nella prima parte di stagione, ha avuto 3,4 o 5 infortunati per ogni match del Milan. La gara di Salerno non farà eccezione. Niente Maignan, niente Florenzi, niente Ibra. Assente anche Divock Origi, da valutare le situazioni di Messias e Rade Krunić.

La notizia migliore per il Milan è il recupero di Davide Calabria e Saelemaekers, che potranno tornare entrambi in campo già a Salerno, consentendo al Diavolo - almeno - di recuperare la fascia destra titolare. Mercato Milan: trequarti, individuata l'alternativa a Ziyech >>>