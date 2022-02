Milan, nasce il club dei vincitori del Puskas: ci sono Giroud e Ibrahimovic

È nato uno speciale club dei vincitori del premio Puskas, di cui fanno parte anche due giocatori del Milan: ecco lo scopo.

Il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese Péter Szijjártó ha aperto il Puskás Day che si tiene presso il Padiglione Ungherese dell'Expo Mondiale di Dubai, occasione in cui è stata annunciata la creazione del club dei vincitori del Premio Puskas, tra cui ci sono anche due giocatori del Milan attuale. La giornata attira ovviamente molti ospiti stranieri, è stata creata con l'obiettivo di aiutare la Fondazione Puskás e The Path Sports Management anche. Il suo scopo principale era quello però di mostrare l'impegno dell'Ungheria per gli sviluppi e gli investimenti che rendono il paese un centro sportivo di fama mondiale e Budapest la capitale dello sport.