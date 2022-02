Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo, che colpo dal PSG”

Il Milan, in piena corsa per lo Scudetto in Serie A e per la vittoria in Coppa Italia, pensa anche già al calciomercato estivo. Per restare, infatti, competitivi in Italia e rilanciarsi bene in Europa, serviranno 4-5 innesti nell'organico attualmente a disposizione di mister Stefano Pioli. Il club di Via Aldo Rossi prevede di rinforzarsi in ogni reparto e, in particolare, risolvere il problema più importante della rosa: la mancanza di un esterno destro offensivo di grande qualità.