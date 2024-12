Milan, offerta speciale per visitare il Museo rossonero il 16 dicembre

Il 16 dicembre, in occasione del 125° anniversario del Milan, i tifosi potranno visitare il museo rossonero ad un'offerta speciale.

Il 16 dicembre il Milan compirà 125 anni e, in quel giorno, i tifosi potranno visitare il Museo Mondo Milan, in via Aldo Rossi, ad un'offerta speciale ed imperdibile.