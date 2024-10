Milan, che Musah! Assist di Pulisic. Leao brilla: i rossoneri in Nazionale

(fonte: acmilan.com) - Il ballo del sabato sera delle Nazionali ha visto protagonisti i rossoneri, qualcuno in particolare in grado di brillare. Iniziamo dall'amichevole USA-Panama, giocata nella notte ad Austin con la vittoria degli americani per 2-0 ispirata dalla coppia Pulisic-Musah: in avvio di ripresa, dopo una bella azione, Cristian (67') ha servito l'assist per Yunus (85'), in gol grazie a una deviazione al volo sottoporta per il momentaneo vantaggio.