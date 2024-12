Trevisani: “Per me il Milan deve schierare questi centrocampisti”

Milan, senti Trevisani: "Devi giocare con Musah, Reijnders e Fofana"

Le parole di Trevisani: "Il Milan deve giocare con Musah in aiuto a Reijnders e Fofana. Poi sul resto possiamo discuterne come meglio si crede. Per me i quattro attaccanti visti nel derby era una cosa molto forzata, soprattutto pensare di utilizzarli per tutta la stagione. Se a Madrid hai vinto con Musah, perchè a Cagliari non ha giocato?".