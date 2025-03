Annie Kilner, moglie di Kyle Walker, terzino del Milan, nella giornata odierna ha ricevuto una multa salata. A riferirlo il 'Daily Mail', che riporta l'intera vicenda. Secondo quanto si apprende la donna, lo scorso 8 giugno 2024, era stata fermata dalla polizia mentre il marito era in preparazione per Euro 2024. L'unico problema è che si trovava al volante mentre allo stesso tempo stava telefonando, come testimoniato dall'agente che l'aveva fermata nell'occasione. Si sarebbe dovuta presentare oggi a processo presso il tribunale di Chester per non essere stata in grado di avere il controllo adeguato del suo veicolo.