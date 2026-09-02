Milan, Moreira tra i colpi del mercato. Diego incontra i tifosi: ecco come e quando

Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

Uno degli acquisti più importanti dell'estate del Milan è stato Diego Moreira: l'esterno è arrivato da Strasburgo per più di 50 milioni di euro di investimento.

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Le caratteristiche tecniche di Diego Moreira e il ruolo a piede invertito

È un esterno d'attacco molto veloce e bravissimo nel dribbling

Ha come piede preferito il mancino ed è dotato di grandi capacità sui cross

Garantisce un'ampia duttilità essendo in grado di ricoprire ben quattro ruoli diversi

Come annuncia il sito ufficiale del club, il belga sarà presente al Flagship Store di via Dante 12 il prossimo 3 settembre alle 17.30. Sarà possibile quindi incontrare il nuovo calciatore del Milan in questa particolare circostanza. Moreira è un calciatore molto atteso dai tifosi: chiaro che dopo un investimento del genere ci sono tantissime aspettative.Il belga è un profilo di grandissima qualità che risponde a caratteristiche specifiche per il reparto avanzato:

Con Amorim che preferisce giocare con esterni e trequartisti a piede invertito è probabile che Moreira possa trovare molto spazio a destra, sia come esterno che come trequartista. Il belga, però, può giocare tranquillamente anche a sinistra e di fatto può essere utile in quattro ruoli.

I motivi del mancato esordio e il ballottaggio con Chukwueze

Alcuni tifosi sono preoccupati del fatto che Moreira non abbia ancora esordito con il Milan: ricordiamo però che il belga è arrivato a preparazione estiva praticamente finita e serve tempo per adattarsi al calcio di Amorim che vuole i suoi calciatori al massimo della forma.

Ci saranno tantissime partite per il Diavolo in questa stagione tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League e ci sarà tanto spazio anche per Moreira chissà magari già a partire da Juventus-Milan. In base all'avversario, l'esterno potrà giocare insieme o al posto di un altro giocatore molto offensivo come Chukwueze.