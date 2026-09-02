Milan, Moreira tra i colpi del mercato. Diego incontra i tifosi: ecco come e quando

Comunicato del Milan su Diego Moreira. Ecco quando e dove sarà possibile incontrare l'esterno belga prima del big match contro la Juventus
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Uno degli acquisti più importanti dell'estate del Milan è stato Diego Moreira: l'esterno è arrivato da Strasburgo per più di 50 milioni di euro di investimento.
Le caratteristiche tecniche di Diego Moreira e il ruolo a piede invertitoIl belga è un profilo di grandissima qualità che risponde a caratteristiche specifiche per il reparto avanzato:
- È un esterno d'attacco molto veloce e bravissimo nel dribbling
- Ha come piede preferito il mancino ed è dotato di grandi capacità sui cross
- Garantisce un'ampia duttilità essendo in grado di ricoprire ben quattro ruoli diversi
Con Amorim che preferisce giocare con esterni e trequartisti a piede invertito è probabile che Moreira possa trovare molto spazio a destra, sia come esterno che come trequartista. Il belga, però, può giocare tranquillamente anche a sinistra e di fatto può essere utile in quattro ruoli.
I motivi del mancato esordio e il ballottaggio con ChukwuezeAlcuni tifosi sono preoccupati del fatto che Moreira non abbia ancora esordito con il Milan: ricordiamo però che il belga è arrivato a preparazione estiva praticamente finita e serve tempo per adattarsi al calcio di Amorim che vuole i suoi calciatori al massimo della forma.
Ci saranno tantissime partite per il Diavolo in questa stagione tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League e ci sarà tanto spazio anche per Moreira chissà magari già a partire da Juventus-Milan. In base all'avversario, l'esterno potrà giocare insieme o al posto di un altro giocatore molto offensivo come Chukwueze.
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