Pellegatti sconsolato: "Un'altra figuraccia e sono tre. Colpevole anche Amorim. Milan piatto, il nulla"

Niente da fare per il Milan di Amorim: i rossoneri non sono ancora scesi in campo in questa edizione dell'Europa League. Tre sconfitte in quattro partite con il brutto ko interno contro il Ferencváros.

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L'affondo di Carlo Pellegatti su YouTube

"Un'altra figuraccia e sono tre, questa la peggiore. Nessuno si salva, nessuno. Non si salva neanche Amorim, è colpevole anche lui, non ha motivato una squadra che è scesa in campo senza spirito. Piatti, il nulla. Non è possibile che nessuna delle alternative abbia fatto una partita dignitosa".

Il giornalistaha commentato così la partita su "YouTube":

Non ci sono scuse per la prestazione del Milan, tra le peggiori della stagione proprio sotto il punto di vista dell'atteggiamento: i ragazzi di Amorim sono entrati in campo fisicamente, ma non sono mai entrati in partita meritando la sconfitta e senza dare segnali di voler rimontare o vincere. Pellegatti parla così del Ferencváros e del futuro dell'Europa League:

"Una volta queste squadre non si presentavano nemmeno contro il Milan, ora in Europa è un disastro. Dopo il Bournemouth avevo parlato di entrare nelle prime 24 per passare il turno, 9-10 punti in questa fase. Quello che preoccupa è che anche i titolari non hanno dato nulla. Ora il lavoro di Amorim è davvero difficile in questa competizione. Dimentichiamo questa fase di Europa League e conquistiamo i punti per entrare nelle prime 24. Sconfitta meritata, incredibile, trend disastroso in Europa League".

Classifica e corsa playoff: i numeri del Diavolo

Non è ancora tutto da buttare per il Milan in questa competizione, almeno dal punto di vista matematico: certo la top 8 sembra oramai irraggiungibile, ma per inonostante il Diavolo sia negli ultimi posti a quota 3. Serve però giocare con un altro atteggiamento e un'altra mentalità, altrimenti il percorso europeo stagionale dei rossoneri sarà molto breve.