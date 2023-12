Milan-Monza, buone notizie per Pioli: Kjaer tornato ad allenarsi in gruppo

Dopo il successo contro il Newcastle in rimonta per 2-1, che non ha comunque permesso al Milan di rimanere in Champions League, i rossoneri torneranno in campo in Serie A per ripartire in seguito alla sconfitta contro l'Atalanta. L'impegno sarà di quelli importanti, anche perché i ragazzi di Stefano Pioli affronteranno il Monza di Raffaele Palladino.