Luka Modrić torna in campo in Europa League con il Milan: ecco quando è stata l'ultima presenza del centrocampista croato nella competizione.
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Luka Modrić continua a sorprendere sempre di più. Nella vittoria in trasferta del Milan di Amorim contro il Salisburgo, il centrocampista croato è tornato in campo al 63esimo minuto di gioco, prendendo il posto del francese Adrien Rabiot. Un ingresso che, oltre a rappresentare un'importante risorsa a gara in corso, simboleggia anche una tappa significativa nella carriera del croato: il ritorno in Europa League dopo quasi 15 anni dall'ultima volta.
Milan, Modric torna in Europa LeaguePer ritrovare l'ultima presenza di Modrić nel torneo bisogna tornare al 30 novembre 2011: all'epoca il croato veniva la maglia del Tottenham, sceso in campo al vecchio White Hart Lane contro i greci del PAOK. Una serata che si concluse con una sconfitta per 1-2 e che rappresentò l'ultima apparizione europea del centrocampista nel torneo prima della sfida di ieri con il Milan.
I primi passi di Modrić nella competizione, però, risalgono agli anni trascorsi con la Dinamo Zagabria, proprio quando il torneo si chiamava ancora Coppa UEFA. Con il club croato aveva collezionato le prime 12 presenze, prima di aggiungerne altre due con il Tottenham arrivando a quota 14 partite complessive.
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